В Киеве обломки беспилотника упали на дом: погибла женщина

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1 января утром в Киеве обломки вражеского дрона упали на жилой дом в Печерском районе, частично разрушив два верхних этажа и повлек пожар. В Святошинском районе горит нежилое здание, поврежден трамвайный путь. Один человек погиб, четверо – пострадали, сообщает Украинская правда.

В сообщении КГВА отмечается, что в результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе города. По предварительной информации, останки упали на нежилую застройку.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе есть возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома. К медикам обратился один человек.

Кроме того, по его словам, есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание Печерского района.

В КМВА уточнили, что из-за падения обломков в Печерском районе произошел пожар на кровле нежилого здания. Также частично разрушен мансардный этаж пятиэтажного жилого дома, что привело к возгоранию на площади 20 кв. м.

Впоследствии мэр Киева сообщил, что в жилом доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа. Все службы трудятся на месте. Медики госпитализировали пострадавшего.

В ГСЧС отмечают, что разрушены с 6 по 4 этажи жилой шестиэтажки, загорелись дома на 4 и 5 этажах, людей эвакуируют.

Также Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании в Святошинском районе:

"В результате падения обломков выбиты окна в жилом доме в Святошинском районе, рядом с гаражами, где произошел пожар. Также частично поврежден трамвайный путь".

В 8:25 мэр столицы написал уже троих пострадавших в Печерском районе, двоих из них госпитализировали.

Около 9 часов Кличко сообщил о четырех пострадавших в результате вражеской атаки врага на столицу. Двое из них были госпитализированы. Двое медиков оказали помощь на месте. Большинство из пострадавших – из Печерского района.

Через несколько минут мэр столицы написал, что количество пострадавших возросло до 6. Четыре медики оказали помощь на месте. Среди них – беременная женщина.

Обновлено. В КМВА сообщили, что под завалами дома в Печерском районе обнаружили тело женщины. Также известно о четырех пострадавших.

"В жилом доме, в Печерском р-не, пострадавшем в результате утренней атаки российских БпЛА, во время проведения работ по разбору завалов обнаружена погибшая женщина. Спасательная операция продолжается" , – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 31 декабря российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками по южному и северному направлениям.

В столице и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за приближения вражеских ударных дронов с северо-востока, в Киевской области работала ПВО.

Воздушные силы сообщили, что ПВО сбило 63 беспилотника, еще более 40 было локационно потеряно.