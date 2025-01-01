Украина остановила транзит российского газа

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Сегодня, 1 января, закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией, транспортировка газа от точки входа "Суджа" на восточной границе до западных и южных точек выхода прекращена, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина" , — прокомментировал прекращение транзита министр Герман Галущенко.

В свою очередь, Газпром утверждает, что Украина "неоднократно и явно" отказывалась продлевать соглашения на транзит. Вследствие этого, говорится в сообщении российской компании, она потеряла техническую и юридическую возможность подавать газ через территорию Украины.

Отныне для Газпрома для экспорта газа в ЕС остался только Турецкий поток. Украинская ГТС впервые начинает работать в условиях нулевого транзита.

Напомним, 27 декабря прошлого года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может прекратить поставки Украине электроэнергии, если наша страна не продлит транзит российского газа с 1 января 2025 года.