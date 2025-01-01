Ситуация на фронте к утру 1 января: сводка Генштаба ВСУ

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За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 191 боевое столкновение Сил обороны с российским войском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением 25 ракет, а также 10 авиаударов, в частности, сбросил 29 КАБ.

Кроме этого, совершил более 3200 обстрелов, из них 165 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 1260 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Каменское, Степногорск.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава противника, пункт управления БпЛА, средство ПВО, два склада ГСМ, две радиолокационные станции и еще шесть других важных объектов противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялась одна вражеская атака в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Надежды, Первомайского, Зеленого Гая, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Дибровы и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины, Новосергиевки.

Вчера враг восемь раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Григорьевки на Северском направлении. Успеха не имел.

Тридцать два штурмовых действия состоялись за прошедшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино. Три из них до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Белая Гора и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Зеленое Поле, Барановка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Мирноград, Котлино, Соленое, Шевченко, Новоалександровка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Волково, Песчаное и Нововасильевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах населенных пунктов Петропавловка, Дачное, Украинка, Шевченко и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 11 штурмов наших позиций неподалеку Константинопольского, Дачного, Разлива, Большой Новоселки и Нескучного.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении, в районе населенного пункта Новоандреевка, захватчики совершили три тщетные попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении российские захватчики три раза атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 13 атак противника, враг нанес 373 артиллерийских обстрела, совершил 3 авиационных удара, сбросив 3 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.