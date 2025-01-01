Повлияет ли прекращение транзита российского газа на украинцев: заявление Минэнерго

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Прекращение транзита российского газа с 1 января 2025 года не повлияет на газоснабжение для граждан. Украина хорошо подготовилась, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на телемарафоне.

"Граждане абсолютно не почувствуют этого события, потому что газ соответственно и тепло мы будем обеспечить в дома каждого украинца" , - сказал он.

По его словам, все необходимые работы по подготовке системы были проведены Оператором газотранспортной системы Украины

"Поэтому мы абсолютно спокойно готовы к функционированию нашей газовой системы без транзита российского газа" , - добавил Галущенко.

Кроме того, Оператор газотранспортной системы Украины, готовясь к работе в новых условиях, договорился об увеличении гарантированных мощностей для обеспечения возможности поставки газа как в Украину, так и через Украину европейским потребителям.

В частности, в 2024 году Украина впервые получила гарантированные мощности, увеличенные на южном направлении - это "Вертикальный коридор", а также получила гарантированные мощности из Польши.

Напомним, пятилетний контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" закончился 1 января 2025 года.

Украина перекрыла газовый вентиль 1 января в 07:00, лишив Москву примерно 5-7 млрд долларов доходов в год.