Повлияет ли прекращение транзита российского газа на украинцев: заявление Минэнерго
Прекращение транзита российского газа с 1 января 2025 года не повлияет на газоснабжение для граждан. Украина хорошо подготовилась, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на телемарафоне.
"Граждане абсолютно не почувствуют этого события, потому что газ соответственно и тепло мы будем обеспечить в дома каждого украинца", - сказал он.
По его словам, все необходимые работы по подготовке системы были проведены Оператором газотранспортной системы Украины
"Поэтому мы абсолютно спокойно готовы к функционированию нашей газовой системы без транзита российского газа", - добавил Галущенко.
Кроме того, Оператор газотранспортной системы Украины, готовясь к работе в новых условиях, договорился об увеличении гарантированных мощностей для обеспечения возможности поставки газа как в Украину, так и через Украину европейским потребителям.
В частности, в 2024 году Украина впервые получила гарантированные мощности, увеличенные на южном направлении - это "Вертикальный коридор", а также получила гарантированные мощности из Польши.
Напомним, пятилетний контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" закончился 1 января 2025 года.
Украина перекрыла газовый вентиль 1 января в 07:00, лишив Москву примерно 5-7 млрд долларов доходов в год.