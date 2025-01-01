В новогоднюю ночь россияне запустили по Украине 111 беспилотников: как отработала ПВО

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В ночь на 1 января русские войска атаковали Украину ударными и имитационными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 63 беспилотника, еще 46 – локационно потеряно. Также два дрона полетели в Россию и Беларусь.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности РФ применила для ударов 111 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов по направлениям Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ) и из оккупированного Крыма.

"По состоянию на 09.30 подтверждено избиение 63 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 46 беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий), еще два улетели в Россию и Беларусь" , – говорится в сообщении.

﻿Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.