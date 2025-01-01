В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

За последние сутки с 31 декабря на 1 января, российские захватчики потеряли на войне 1250 солдат, 13 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.25 ориентировочно составили: