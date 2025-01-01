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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: wikimedia.org

За последние сутки с 31 декабря на 1 января, российские захватчики потеряли на войне 1250 солдат, 13 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 790 800 (+1250) человек ликвидировано;
  • танков - 9672 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 043 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 21 532 (+4) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1032 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 330 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 131 (+50) ед;
  • крылатых ракет - 3003 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32 675 (+49) ед;
  • специальной техники - 3672 (+1) ед.

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