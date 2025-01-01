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Из-за остановки транзита российского газа через Украину якобы будет страдать Европейский союз (ЕС), но не Российская Федерация (РФ), сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит видеообращение главы словацкого правительства Роберта Фицо.

Как пояснил Фицо, согласно мировой политике, неважно, "слоны любят друг друга или дерутся, всегда страдает трава". В то же время он не желает Словакии такой "травы", которую Братислава наблюдает после прекращения транзита газа страны-оккупанта через Украину.

"...что будет иметь драматические последствия для всех нас в Европейском Союзе, но не для Российской Федерации" , - пожаловался он.

По словам главы словацкого правительства, в 2025-м он будет продолжать двухпутную политику, которая будет ориентирована на все стороны мира, а также "уважать международное право и не будет вмешиваться во внутренние дела других".

Остановка транзита газа России через Украину

Украина приняла решение не продолжать транзит газа страны-террориста России в страны Европы с 1 января 2025-го. ЕС, в свою очередь, готов к соответствующему шагу и способен получать "голубое топливо" из других стран альтернативными способами.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина готова транспортировать газ в Европу при условии, что он не будет российским.

Фицо, в свою очередь, настаивал на продолжении транзита, в частности угрожал прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ.