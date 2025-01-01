Глава НБУ оценил, как отключения света повлияют на экономику в 2025 году

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Национальный банк Украины ожидает, что в 2025 году экономика Украины ускорит рост. Это будет происходить несмотря на атаки россиян и дефицит электроэнергии, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью.

"Я абсолютно сознательно использовал понятие "таргетированные атаки". Эти атаки 24-го года отличается от первых таргетированных атак 22-го года. Помните, когда осенью 22-го года в октябре месяце начались атаки на нашу энергетику, и мы имели дело с первыми блэкаутами" , - сказал он.

Как отметил глава НБУ, тогда россияне уничтожали сеть передачи электроэнергии, сейчас россияне уничтожают уже именно энергогенерирующие мощности производства.

"Такое впечатление, что они уже не надеются их захватить, и решили разрушить. Это означает в определенной степени свидетельство нашей стойкости, но в то же время это генерирует существенные риски. И соответствующий дефицит в результате этих разрушений чувствует каждый украинец, чувствует украинский бизнес, чувствует каждая украинская семья" , - сказал Пышный.

Глава НБУ отметил работу энергетиков по восстановлению энергоснабжения, когда ожидания хуже, чем фактические результаты

Пышный сообщил, что украинские банки подписали совместный меморандум, которым определили определенные рыночные подходы к финансированию восстановления энергетики.

"За четыре месяца украинские банки профинансировали, открыли финансирование уже на сумму более 8,5 млрд гривен льготного финансирования, что позволило начать восстановление энергетики на почти 400 МВт" , - сказал он.

По его словам, также начинается и финансируется соответствующее развитие не только сети производства электроэнергии по новому диверсифицированному принципу, но и хранения электроэнергии на 35 МВт.

"Я убежден, что возможности банковской системы будут наращиваться. Но дефицит есть и соответственно атаки продолжаются, и зима будет довольно сложным испытанием. Вместе с тем, мы прогнозируем, что рост в следующем году в совокупности с другими положительными факторами которые были наработаны подпитывают устойчивость украинской экономики на уровне 4,3%" , - добавил Пышный.

Напомним, ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений как генерирующих, так и передающих мощностей.

Однако в октябре НБУ улучшил оценку дефицита электроэнергии. С учетом импорта э/э в 2024 году дефицит э/э оценивается на уровне 5% (предыдущая оценка - 7%), в 2025 году - около 6% (предыдущая оценка - 8%), а в 2026 году - 3% (предыдущая оценка - 5%)