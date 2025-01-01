Польша начала председательствовать в Совете ЕС, заменив Венгрию

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Польша начинает полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, переняв эту роль от Венгрии, сообщает Европейская правда.

С 1 января 2025 года Польша по ротационному принципу взяла на себя председательство в Совете ЕС, которое продлится до 1 июля. Польша сменила в этой роли Венгрию – мероприятия председательства которой частично бойкотировали в знак протеста против действий венгерского премьера Виктора Орбана во внешней политике, которые радикально расходятся с общей линией ЕС.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Варшава рассчитывает использовать период польского председательства для укрепления своих позиций как одной из пяти важнейших стран ЕС.

Среди целей он назвал использование инструментов поддержки ЕС для развития оборонной инфраструктуры, такой как "Восточный щит", полное использование замороженных российских активов.

Также он объявил, что Польша обеспечит "темп и качество" расширения ЕС на восток и юг, как в части Украины, так и в части Молдовы и Западных Балкан.

Украина имеет значительные ожидания от председательства Польши, и, после нее, Дании. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что председательство Польши и Дании в 2025 году должны стать историческими для Украины.