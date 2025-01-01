Зеленский: РФ даже в новогоднюю ночь волновало то, как сделать Украине больно

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую дроновую атаку на Украину в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает Украинская правда.

"Россию даже в новогоднюю ночь волновало только то, как сделать больно Украине. Сто одиннадцать ударных дронов против наших городов. Большая часть не достигла своих целей благодаря нашим средствам ПВО, нашим мобильным огневым группам и системам РЭБ. Но, к сожалению, в настоящее время известно об одном погибшем человеке. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие и разрушения. Все службы задействованы" , – написал он.

Глава государства выразил благодарность всем, кто, независимо от обстоятельств, каждую ночь и каждый день на службе, на работе, защищает Украину и украинцев: армия, спасатели, экстренные службы, медики.

Напомним, 1 января утром в Киеве обломки вражеского дрона упали на жилой дом в Печерском районе, частично разрушив два верхних этажа и вызвав пожар. Под завалами дома спасатели нашли тело женщины, еще 7 человек пострадали.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала 111 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Украинская ПВО уничтожила 63 дрона, еще 46 не достигли своих целей.