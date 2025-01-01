Тихановская поблагодарила Зеленского за упоминание о Беларуси в новогоднем поздравлении
Лидер демократической оппозиции Беларуси Светлана Тихановская и ее команда публично обратили внимание на упоминания о будущем Беларуси, прозвучавшие в новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Европейская правда.
После полуночи Светлана Тихановская запостила в Twitter фрагмент речи Зеленского, на котором украинский президент говорит: "Я уверен, придет день, когда все мы скажем: "Жыве Беларусь!"". Эти слова прозвучали в речи президента после того, как он отметил необходимость "поддерживать все народы, которые отстаивают свободу", вспомнив белорусский народ вместе с молдавским и грузинским.
"Спасибо, за ваш мощный призыв поддержать белорусов, которые защищают свободу. Наша борьба за достоинство и демократию объединяет нас. Вместе мы доказываем, что ни один диктатор не может сломить дух тех, кто верит в свободу", – прокомментировала речь украинского президента Светлана Тихановская.
К благодарностям в адрес украинского президента за это упоминание присоединился ключевой политический советник Тихановской Франак Вячорка.
"Его слова поддержки Беларуси и процитированный наш национальный лозунг "Жыве Беларусь!", напомнили нам, как выглядят настоящая свобода и солидарность", – добавил он.