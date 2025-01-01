В Нацполиции рассказали, сколько нарушителей комендантского часа задержали в новогоднюю ночь

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Правоохранители доставили в участки 300 человек за нарушение комендантского часа в новогоднюю ночь, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолия Серединского в эфире телемарафона.

По словам Серединского, правоохранители в новогоднюю ночь получили около 35 сообщений, которые были связаны с новогодними событиями: поведение навеселе, или домашние конфликты.

В частности было около 25 сообщений, связанных с применением пиротехники и еще одно уголовное производство.

Серединский пояснил, что 35 сообщений о правонарушениях - это "низкая цифра" и в целом украинцы сознательно подошли к празднованию Нового года.

"300 человек Национальной полицией доставлялись в отделения полиции о нарушении комендантского часа. С ними проводилась профилактическая беседа, а также их проверяли на причастность какой-то диверсионной работы, однако она не подтверждалась. Поэтому это достаточно также низкая цифра" , - отметил правоохранитель.

Комендантский час

В Украине с начала полномасштабной войны введен комендантский час с целью обеспечения безопасности населения и поддержания правопорядка. Это, в свою очередь, позволяет уменьшить риски диверсий, а также ограничить перемещение вражеских агентов.

Вчера же, 31 декабря 2024-го, глава Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев предупреждал о том, что правоохранители будут реагировать на случаи нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь.