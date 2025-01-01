В Часовом Яру и Торецке оккупанты разрушили некоторые украинские позиции – ВСУ

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Российские войска атаковали позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке Донецкой области. В результате боев некоторые позиции были разрушены. Об этом сообщает Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечается, под покровом тумана и с применением дымовых гранат противник атаковал позиции Сил обороны Украины в Часовом Яру и Торецке - на Краматорском и Торецком направлениях.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены" , - сообщили Силы обороны.

Военные отметили, что за прошедшие сутки основные атакующие усилия противника были сосредоточены на Покровском направлении. Оккупанты пытались вклиниться в оборону ВСУ.

Также продолжаются интенсивные боевые действия на Лиманском направлении, атаки отбили.

"Наибольшую активность на Кураховском направлении штурмовые группы противника проявляли в районах Петропавловки, Дачного, Украинки, Шевченко и в городской застройке Курахово. Оккупанты продолжают накапливать силы для дальнейших атак" , - говорится в сообщении.

ОСГВ "Хортица" добавляет, что на Времевском направлении украинские воины проводят меры по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника.