Макрон в новогоднем поздравлении назвал войну РФ с Украиной "опасностью для Франции"

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении к гражданам заявил, что война на Ближнем Востоке и российское вторжение в Украину – это "не отдаленные конфликты", сообщает Левый берег.

В поздравлении, обнародованном на сайте Елисейского дворца, французский лидер подчеркнул, что эти войны "касаются нас напрямую и угрожают безопасности, единству и экономике".

Макрон также перечислил другие события в прошлом году, которые "угрожают европейской демократии": напряжение в Сирии, манипуляции с выборами в Молдове, Грузии и Румынии, а также террористические акты в европейских городах.

Президент призвал "больше не перекладывать вопросы собственной безопасности и обороны на другие государства", а действовать самостоятельно путем инвестиций в военное перевооружение.

Макрон также отметил моменты гордости для французского народа – проведение Олимпиады в Париже и открытие после реставрации собора Нотр-Дам де Пари.