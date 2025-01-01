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Удар по Киеву беспилотниками: количество погибших выросло до двух

Удар по Киеву беспилотниками: количество погибших выросло до двух
Фото: ГСЧС

В Киеве в результате утренней атаки российских дронов уже двое погибших. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, сообщает Укринформ.

"С самого утра продолжается ликвидация последствий удара по столице. Лично был на местах падения обломков. К сожалению, уже двое погибших. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Ткаченко.

По словам начальника КМВА, спасательная операция в Печерском и Святошинском районах продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки на Киев 1 января погиб человек, еще семь человек пострадали.

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