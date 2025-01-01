В столице Грузии тысячи людей встретили Новый год на протестах

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

В столице Грузии в ночь на 1 января 2025 года десятки тысяч проевропейских протестующих вышли на митинг у здания парламента, сообщает Европейская правда.

В новогоднюю ночь десятки тысяч протестующих вышли на улицы грузинской столицы, чтобы продолжить выражать свой протест. Следовательно, протесты продолжаются уже 34-й день.

Один из главных и центральных проспектов Тбилиси – проспект Руставели – был заполнен демонстрантами, которые требовали новых парламентских выборов.

Они также требовали освобождения всех активистов и протестующих, задержанных во время продолжающихся протестов.

Отдельный марш был организован возле тюрьмы Глдани, где сейчас содержатся десятки задержанных во время протестов.

#Tbilisi welcomed the new year with #GeorgiaProtests demanding new elections and the release of political prisoners. pic.twitter.com/bhZ7rcqMOK — Netgazeti (@netgazeti) January 1, 2025

В то же время отмечается, что этот протест отличался от других – протестующие начали совместный акт демонстрации и празднования.

Было организовано традиционное грузинское застолье, известное под названием "Супра", во время которого протестующие делились едой и напитками, как символ единства и сплоченности.

Митингующие заявляли, что протест в этот день – не просто проявление неповиновения, а празднование их единства. Они также пообещали, что, поскольку календарь переходит на 2025 год, будут продолжать протест, пока все их требования не будут выполнены.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала фото совместного празднования и заявила, что "самоорганизация достигла новых высот".