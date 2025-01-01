В Украине с 1 января выросла продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию

С 1 января 2025 г. возросла продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту, сообщает Укринформ.

В частности, такая норма предусмотрена в ст. 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

С сегодняшнего дня, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин.

Если лицо по достижении 60-летия не имеет достаточного страхового стажа, то имеет право выйти на пенсию только в 63 года, но при наличии стажа от 22 до 31 года.

В то же время, при стаже от 15 до 21 лет, пенсионные выплаты назначат в 65 лет, а если стаж менее 15 лет, то человек вместо пенсии получит государственную социальную помощь в том же возрасте.

Кроме того, нормой предусмотрена возрастная прибавка к пенсии. Так, уже с этого года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70 (+300 грн), 75 (+456 грн) и 80 лет (+570 грн). Однако для получения прибавки есть условие, чтобы размер пенсии у человека не превышал 10 340,35 грн.