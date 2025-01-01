Мариуполь остался без отопления в новогоднюю ночь
Мариуполь остался без отопления в новогоднюю ночь. Ситуация с теплом в городе критическая, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).
Так, более 50% тех котельных, которые с горем пополам россиянам удалось таки запустить на временно оккупированных территориях Донецкой области, уже вышли из строя.
"И именно в новогоднюю ночь большинство жителей городов области остались без тепла. Особенно критическая ситуация во временно оккупированном Мариуполе", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Центре нацсопротивления, причиной ситуации является преступная деятельность местных коллаборантов, потому что они не в состоянии организовать работу коммунальных предприятий из-за банальной нехватки кадров.
"Ведь большинство работников ЖКХ временно оккупированных территорий Украины отправили на так называемую "сво", а тем, кому удалось этого избежать, месяцами не выплачивают зарплаты", - объясняют в ЦНС.
Ситуация в Мариуполе
Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области во время вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Сейчас захватчики используют территорию города и порта в военных целях.
Для захвата Мариуполя оккупанты использовали тактику голода и постоянные бомбардировки. Мирные жители остались без воды, газа и электричества в течение нескольких дней после осады, поскольку температура упала ниже 10°C мороза.
Еще в мае 2022 года сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тысяч человек. Но реальная цифра жертв РФ в Мариуполе в разы больше.