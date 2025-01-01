В США водитель грузовика въехал в толпу: много погибших и раненых

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В Новом Орлеане, Соединенные Штаты Америки (США), автомобиль въехал в большую толпу во время празднования Нового года. Десять человек погибли, еще 30 получили ранения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

Как пишет ABC News, правоохранители утверждают, что наезд на толпу вероятно был преднамеренным, но водитель пока не задержан.

Все пострадавшие были госпитализированы в пять больниц Нового Орлеана.

Сейчас на месте событий работают спасатели и представители власти. Другие же подробности о ситуации пока неизвестны.

"Ужасный акт насилия произошел на Бурбон-стрит сегодня утром... Я призываю всех, кто находится вблизи места происшествия, избегать этого района" , - написал Губернатор Луизианы Джефф Лэндри в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, в середине декабря семнадцатилетняя школьница устроила стрельбу в частной христианской школе города Мэдисон, США, в результате чего погибли два человека.

Также в сентябре автомобиль бывшего кандидата в вице-президенты Тима Уолза попал в ДТП во время поездки на предвыборное мероприятие в Милуоки.