В США водитель грузовика въехал в толпу: много погибших и раненых
В Новом Орлеане, Соединенные Штаты Америки (США), автомобиль въехал в большую толпу во время празднования Нового года. Десять человек погибли, еще 30 получили ранения, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает CNN.
Как пишет ABC News, правоохранители утверждают, что наезд на толпу вероятно был преднамеренным, но водитель пока не задержан.
Все пострадавшие были госпитализированы в пять больниц Нового Орлеана.
Сейчас на месте событий работают спасатели и представители власти. Другие же подробности о ситуации пока неизвестны.
"Ужасный акт насилия произошел на Бурбон-стрит сегодня утром... Я призываю всех, кто находится вблизи места происшествия, избегать этого района", - написал Губернатор Луизианы Джефф Лэндри в своем Twitter-аккаунте.
Напомним, в середине декабря семнадцатилетняя школьница устроила стрельбу в частной христианской школе города Мэдисон, США, в результате чего погибли два человека.
Также в сентябре автомобиль бывшего кандидата в вице-президенты Тима Уолза попал в ДТП во время поездки на предвыборное мероприятие в Милуоки.