В МИД Украины рассказали об ожиданиях от председательства Польши в Совете ЕС

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, чего Украина ожидает от председательства Польши в Евросоюзе, которое началось с 1 января 2025 года, сообщает Европейская правда.

По его словам, в первом полугодии 2025 года Украина рассчитывает на польское лидерство, принципиальную позицию и решительность.

Сам Сибига выразил надежду на укрепление сотрудничества со своим польским коллегой Радославом Сикорским "для продвижения повестки дня ЕС-Украина".

"Мы ожидаем новых инициатив по усилению военной поддержки Украины и санкционного давления на агрессора. Мы стремимся к динамичному процессу вступления Украины в ЕС, включая открытие кластера 1 и других кластеров в процессе скрининга" , – отметил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что на время председательства его страны в Совете ЕС могут прийтись знаковые события относительно войны и мира в Украине.

Серди приоритетов польского предстадательства он выделял безопасность, энергетику и конкурентоспособность.