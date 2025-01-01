В декабре Украина привлекла рекордную международную финансовую помощь
В декабре 2024 года Украина привлекла 9,2 миллиарда долларов в качестве международной финансовой помощи, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
Первый заместитель председателя налогового комитета Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что 9,2 миллиарда долларов являются рекордными объемами международной поддержки.
В последний раз международная поддержка пересекала отметку в 9 млрд в месяц в апреле прошлого года.
За весь 2024 год Украина привлекла более 41,7 млрд долл, из которых 12,6 млрд предоставлено в качестве грантов, то есть не требуют возврата.
"Европейский Союз, США, Япония, Канада, Великобритания, МВФ, Всемирный банк стали в этом году крупнейшими донорами нашего государства", - сообщил Шмыгаль.