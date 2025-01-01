Маск назвал президента Германии "антидемократическим тираном"

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Американский бизнесмен и соратник Дональда Трампа Илон Маск добавил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в список политиков, которых он оскорбил в Европе, сообщает Европейская правда.

Его пост в социальной сети X, ранее известной как Twitter, стал ответом на критику Штайнмайера со стороны инфлюенсера Наоми Зайбт, связанной с ультраправой "Альтернативой для Германии".

"Штайнмайер – антидемократический тиран! Ему должно быть стыдно" , – написал Маск в своем комментарии.

Комментарий Маска касался того, что Штайнмайер выступил против внешнего влияния на немецкие выборы в своей речи о роспуске Бундестага.

Напомним, после распада трехстороннего коалиционного правительства Германии в ноябре Маск написал о канцлере Олафе Шольце на немецком языке, что "Олаф – дурак".

В предыдущей заметке Маск предсказал, что Шольц проиграет предстоящие выборы в Германии в феврале, неправильно написав его имя.

Маск ранее публично призывал голосовать за немецких ультраправых и написал колонку в их поддержку в газете Welt am Sonntag. Редактор издания Ева Мари Когель уволилась в знак протеста.

Между тем пресс-секретарь лидера "Альтернативы для Германии" Алисы Вайдель сообщил, что разрабатываются конкретные планы по онлайн-встрече между ней и Илоном Маском.