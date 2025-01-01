Терехов назвал колличество погибших и раненых в Харькове за 2024 год

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В результате российских обстрелов в течение 2024 года в Харькове погибли 94 человека, из них трое — дети, сообщает Деловая столица.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале.

"В прошлом году враг 318 раз обстреливал город. Ракетами, дронами, авиабомбами. Эти взрывы будили нас среди ночи, разрушали наши дома, забирали наши жизни. 94 погибших, среди которых трое — дети. 1108 раненых, среди которых 62 — снова дети" , — говорится в сообщении.

Кроме того, в Харькове в течение прошлого года прозвучало 2113 сигналов воздушной тревоги, что равно 3764 часам. То есть — 156 суток.