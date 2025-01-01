Военные США ударили по объектам хуситов в Йемене

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

30 и 31 декабря Соединенные Штаты нанесли серию ударов по объектам хуситов на территории Йемена. Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает Лига.net.

Удары были нанесены по объектам хуситов в Сане и прибрежных районах на территориях в Йемене, контролируемых группировкой.

Корабли и самолеты Военно-морских сил США атаковали командно-управленческий объект хуситов и объекты производства и хранения современного оружия, включая ракеты и БпЛА.

"Эти объекты использовались в операциях хуситов, таких как нападения на военные корабли и торговые суда ВМС США в южной части Красного моря и в Аденском заливе" , — говорится в заявлении.

Кроме того, американские самолеты уничтожили береговую радиолокационную станцию и семь крылатых ракет и ударных БпЛА над Красным морем.

В CENTCOM отметили, что в обоих инцидентах не было раненых среди американского персонала или повреждения оборудования.

Американские военные добавили, что эти удары являются частью усилий по снижению возможностей поддерживаемых Ираном хуситов в попытках угрожать региональным партнерам и торговым судам в регионе.