Бойцы СБУ за последнюю неделю поразили более 170 единиц техники врага

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Воины СБУ в течение недели поразили более 170 единиц техники россиян. Потери техники уменьшают наступательные возможности врага, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

Как отмечается, за прошедшую неделю бойцы Центра спецопераций "А" СБУ ударными дронами поразили 174 единицы военного транспорта россиян.

"А без подвоза боеприпасов и подкрепления наступательные возможности врага существенно уменьшаются", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла более 790 тысяч солдат.

Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 1250 оккупантов, а также уничтожили десятки единиц техники врага. Среди уничтоженной техники танки, ББМ, артиллерийские системы, вертолеты, автотехника.

Ситуация на фронте

Российские оккупационные войска продолжают наступать на фронте, особенно сосредотачиваясь на востоке Украины. За минувшие сутки на линии фронта зафиксировали почти 200 боевых столкновений.

Самыми тяжелыми направлениями остаются Покровское, Кураховское, Времевское, Лиманское, Курское, а также Краматорское. Как отмечают Силы обороны, в Часовом Яру и Торецке идут боевые действия в черте города.