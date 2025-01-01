В Украине изменили экологические стандарты для ввоза и регистрации для новых автомобилей

В Украине с начала года таможенное оформление и первая регистрация изготовленных в стране авто разрешается только в случае соответствия нормам экологического стандарта "Евро-6". Такая норма предусмотрена в законе "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств", сообщает Укринформ.

"Таможенное оформление с целью свободного обращения и первую государственную регистрацию в Украине транспортных средств осуществляют при условии их соответствия экологическим нормам не ниже уровня "Евро-6"... с 1 января 2025 года - для новых транспортных средств по кодам товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД как производимых в Украине, так и ввезенных на таможенную территорию Украины, кроме транспортных средств, производимых в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2024 включительно" , - говорится в документе.

Новые нормы направлены на улучшение экологической ситуации в Украине и повышение качества автомобилей на дорогах, что будет способствовать интеграции в ЕС, где уже действуют подобные стандарты.

Кроме того, в 2027 году стандарты усилятся, ведь эконормы будут введены для тракторов, автобусов, грузовых автомобилей и спецавтомобилей.