Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы российского "Лукойла" - СМИ

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

С 30 декабря по 1 января 2025 года специалисты Главного управления разведки Минобороны осуществили кибератаку на ресурсы нефтяной компании «Лукойл», участвующей в обеспечении российских войск. Со ссылкой на собеседника в разведке, сообщает Укринформ.

По его словам, в результате кибератаки поражены цифровые ресурсы компании «Лукойл», в связи с чем клиенты компании не имели возможности произвести оплату на АЗС через мобильное приложение.

Также были атакованы цифровые ресурсы смарт-терминалов «Эвотор», в том числе вебсайт, личный пользовательский кабинет, мобильное приложение и кассовая платежная система и единая система цифровой маркировки товаров «Честный знак».

По данным разведки, DDOS-атака обусловила значительные неудобства и убытки в сфере торговли, поскольку потребители не смогли приобрести товар из-за сбоев в работе платежных систем в праздничный период.