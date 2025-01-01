В Украину экстрадировали соратницу Шила, которая присваивала деньги "Укрзализныци"

Из Болгарии в Украину экстрадировали одну из участниц организованной бывшим советником заместителя главы Офиса президента и на момент задержания сотрудником Службы безопасности Украины, группы, разоблаченной на завладении денег АО «Укрзализныця» при закупке силовых трансформаторов на протяжении 2022-2024 годов. Со ссылкой на данные НАБУ, сообщает Зеркало недели.

Как отметили в Бюро, речь идет об руководительнице общества, незаконно победившего в тендере на поставку АО «Укрзализныця» трансформаторов по искусственно завышенным ценам. С момента разоблачения сделки в апреле 2024 года подозреваемая находилась в международном розыске.

Женщина была задержана в Болгарии осенью 2024 года при содействии компетентных органов страны. Позже в полиции удовлетворили запрос Украины на экстрадицию.

«Передача подозреваемой сотрудникам Национального бюро состоялась на международном автомобильном пункте пропуска «Устилуг – Зосин» Волынской области. Экстрадиция, в частности, стала возможна благодаря сотрудничеству с компетентными органами Республики Болгария и Республики Польша, а также эффективному взаимодействию с Офисом Генерального прокурора» , - отметили в НАБУ.

Пока украинку арестовали с правом залога в размере 9,9 млн грн. Также суд удовлетворил ходатайством детективов и прокуроров об аресте на 54 млн грн на банковских счетах компании-поставщика и недвижимого и движимого имущества подозреваемых.

В расследовании Леси Ивановой для Bihus.Info говорилось, что Артем Шило за десять лет на госслужбе накопил имущества почти на $4 млн. Его также называли близким к уже бывшему заместителю руководителя офиса президента Украины Олегу Татарову и тем, кто «следит за железной дорогой». Кроме того, именно с Шилом связывают появление в Украине российского букмекера 1xBet.

В марте 2024 года Артема Шило уволили с должности начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. По данным ZN.UA, инициатором отставки был лично президент Владимир Зеленский. В частности, с именем Шыло связывают либерализацию режима содержания в СИЗО Игоря Коломойского, а также давление на бизнес. Перед этим Артему Шило сообщили о подозрении в завладении 117 млн грн при закупке кабелей АО «Укрзализныця».