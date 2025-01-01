В Брюсселе в новогоднюю ночь сожгли десятки авто и напали на спасателей

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В столице Бельгии Брюсселе в новогоднюю ночь из-за нарушения общественного правопорядка арестовали 159 человек. Они сожгли десятки авто и напали на спасательные службы.﻿ Со ссылкой на Politico, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным издания, с 18:00 вторника до 07:00 среды полиция арестовала 159 человек и отреагировала на более 1700 инцидентов по всему городу. Отмечается, что большинство беспорядков зафиксированы в западных и южных районах Брюсселя, в коммунах Моленбек и Андерлехт.

В пожарной службе Брюсселя отметили, что сгорело минимум 60 автомобилей. При этом пожарных, которые пытались потушить пламя, забросали камнями и бутылками с "коктейлями Молотова".

Также во втором по величине городе Бельгии Антверпене тоже произошли беспорядки и пожары. Там произошло 49 арестов.

"Это было настоящее безумие. Мы были там, чтобы помочь, а в нас бросали бутылки с зажигательной смесью" , - сказал представитель пожарной службы Брюсселя Вальтер Дерю.

Стоит заметить, что перед празднованием Нового года беспорядки в Бельгии стали привычным явлением. В 2023 году в Брюсселе задержали более 200 человек, а в 2022 году - 160.