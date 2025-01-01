Путин надеется завершить мирные переговоры до 9 мая - Sky News

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В Кремле надеются завершить переговоры относительно войны в Украине до 9 мая 2025 года. Об этом говорится в материале Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что недавно и Украина, и Россия заявили о готовности пойти на уступки ради достижения мирного соглашения.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил Sky News, что готов уступить территорию, тогда как Владимир Путин сказал, что Россия готова пойти на компромисс. Это драматическая смена тона, вызванная избранием Дональда Трампа. Переговоры и соглашение кажутся неизбежными. Каким бы ни был результат, Россия представит это как победу" , - говорится в сообщении.

По данным Sky News, Кремль надеется завершить переговоры до 9 мая, когда отмечается 80-летие победы Советского Союза над нацистской Германией.

"Целью будет двойной праздник" , - пишет аналитик издания.

Но на этом проблемы для Путина не закончатся. Поскольку экономика РФ столкнется со стремительной инфляцией, падением рубля и низкой производительностью.