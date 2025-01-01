Минобороны Нидерландов отреагировало на атаку Украины беспилотниками

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, комментируя последнюю атаку РФ беспилотниками, заявил о необходимости непрерывно поддерживать Украину против российской агрессии.﻿ Об этом он написал в X (Twitter), сообщает Европейская правда.

По словам Брекельманса, Россия начала новый год, запустив в Украину более 100 беспилотников.

"Это только подкрепляет добрые намерения на 2025 год: Безостановочно поддерживать Украину против российской агрессии. И в то же время быстро и существенно укреплять наши вооруженные силы в Европе" , – написал министр.

1 января утром в Киеве обломки вражеского дрона упали на жилой дом в Печерском районе, частично разрушив два верхних этажа и вызвав пожар. В результате российской атаки погибли два человека.

С вечера 31 декабря российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками с южного и северного направлений.

На атаку РФ отреагировал также глава МИД Чехии Ян Липавский.