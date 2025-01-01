Финляндия начала председательство в ОБСЕ

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1 января Финляндия взяла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сосредотачиваясь на соблюдении принципов ОБСЕ, поддержке Украины и усилении устойчивости организации для решения сложных вызовов безопасности. Об этом говорится на сайте ОБСЕ, сообщает Европейская правда.

Как председательствующая страна, Финляндия подчеркивает принципы ОБСЕ по содействию возможностям для людей жить свободно в демократических обществах, где царит верховенство права.

"Сегодня мы стоим перед беспрецедентной необходимостью защищать этот коллективно согласованный порядок безопасности. Поскольку Хельсинкский Заключительный акт отмечает свою 50-ю годовщину, Финляндия будет последовательно подчеркивать принципы, изложенные в этом основополагающем документе ОБСЕ.

Когда Россия бросает вызов основам нашей общей безопасности, остальные из нас должны встать на их защиту и быть непоколебимыми" , – подчеркнула министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, новая действующая председатель ОБСЕ.

Как председательствующая страна, Финляндия считает приоритетными пути усиления устойчивости государств-участников ОБСЕ. Как и предыдущие председатели, Финляндия будет ставить Украину в центр работы организации. Поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается центральным направлением деятельности ОБСЕ.

Финляндия также стремится укрепить операционные возможности организации. Несмотря на текущие вызовы, с которыми сталкивается организация, Финляндия подчеркивает важность укрепления ОБСЕ как оперативного игрока в сфере безопасности и форума для политического диалога.

Валтонен напомнила, что государства-участники несут коллективную ответственность за то, чтобы ОБСЕ оставалась дееспособной организацией. Председательствующая страна планирует учредить специальный фонд "Хельсинки+50" в сотрудничестве с заинтересованными государствами-участниками и Секретариатом ОБСЕ для поддержки работы организации.

"Фонд имеет целью улучшить направление и использование добровольных взносов на работу, соответствующую принципам ОБСЕ, а также способствовать взаимодействию между донорами и бенефициарами. Фонд также будет способствовать укреплению гражданского общества" , – отметила Валтонен.

Недавно стало известно, что в 2026 году Швейцария в третий раз возглавит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), после председательства в 1996 и 2014 годах.

Напомним также, что на встречу ОБСЕ на Мальте пустили главу российского МИД Сергея Лаврова, что стало первой его поездкой в Евросоюз с 2022 года. Ряд стран устроил Лаврову демарш.