Зеленский назвал остановку транзита газа одним из самых больших поражений Москвы

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на остановку транзита российского газа.﻿ Со ссылкой на Зеленского в соцсетях, сообщает Украинская правда.

"Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых больших поражений Москвы. Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров - это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка" , - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что общая задача теперь - поддержать Молдову в период энергетической трансформации.