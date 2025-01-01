Зеленский назвал остановку транзита газа одним из самых больших поражений Москвы
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на остановку транзита российского газа. Со ссылкой на Зеленского в соцсетях, сообщает Украинская правда.
"Когда Путину подарили власть в России более 25 лет назад, ежегодная прокачка газа через территорию Украины в Европу составляла 130+ миллиардов кубов. Сегодня транзит российского газа - 0. Это одно из самых больших поражений Москвы. Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров - это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что общая задача теперь - поддержать Молдову в период энергетической трансформации.
"Также мы должны выдержать истерику некоторых европейских политиков, предпочитающих мафиозные схемы с Москвой вместо прозрачной энергетической политики. Очень надеемся и на увеличение поставок в Европу американского газа, о чем уже говорил президент Трамп. Сотрудничество и максимум предложений от партнеров на рынке позволят сделать цены более комфортными", - отметил Зеленский.