Украина не разрешила газовый шантаж ЕС Путиным - Cикорский

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Украина заблокировала возможность прямого транзита газа из России в Европу, не позволяя Путину шантажировать Восточную Европу. Об этом в сети X написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Укринформ.

«Путин потратил миллиарды на строительство Nord Stream, чтобы обойти Украину и шантажировать Восточную Европу, угрожая прекратить поставки газа. Сегодня Украина лишила его возможности прямого экспорта газа в ЕС» , - написал Сикорский.

По его словам, это еще одна победа после вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

Как сообщалось, Украина 1 января в 07:00 в интересах национальной безопасности остановила транспортировку российского природного газа по своей территории.

Киев в установленном порядке проинформировал об этом международных партнеров.

Еврокомиссия подтвердила, что Европа готова к прекращению транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.