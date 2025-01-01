Украина не разрешила газовый шантаж ЕС Путиным - Cикорский
Украина заблокировала возможность прямого транзита газа из России в Европу, не позволяя Путину шантажировать Восточную Европу. Об этом в сети X написал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Укринформ.
«Путин потратил миллиарды на строительство Nord Stream, чтобы обойти Украину и шантажировать Восточную Европу, угрожая прекратить поставки газа. Сегодня Украина лишила его возможности прямого экспорта газа в ЕС», - написал Сикорский.
По его словам, это еще одна победа после вступления в НАТО Финляндии и Швеции.
Как сообщалось, Украина 1 января в 07:00 в интересах национальной безопасности остановила транспортировку российского природного газа по своей территории.
Киев в установленном порядке проинформировал об этом международных партнеров.
Еврокомиссия подтвердила, что Европа готова к прекращению транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.