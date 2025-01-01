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Военный омбудсмен озвучила свои основные задачи

Военный омбудсмен озвучила свои основные задачи
Фото: facebook.com/o.reshetylova

Самой главной задачей военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы военнослужащих. Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Самым главным инструментом военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы. Мы хотим в законе прописать очень ограниченный срок реагирования. Возможно, три или пять дней" , - сказала Решетилова.

Она рассказала, что буквально вчера получила обращение об избиении военного в одном из подразделений.

"Это те случаи, когда нужно очень быстро реагировать и включать ВСП, правоохранителей, высшее командование. Задача омбудсмена и его офиса будет в том, чтобы реагировать на это быстро, не откладывать обращения, потому что бывают случаи, когда военным грозит опасность" , - отметила омбудсмен.

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