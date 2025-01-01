Военный омбудсмен озвучила свои основные задачи

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Самой главной задачей военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы военнослужащих. Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Самым главным инструментом военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы. Мы хотим в законе прописать очень ограниченный срок реагирования. Возможно, три или пять дней" , - сказала Решетилова.

Она рассказала, что буквально вчера получила обращение об избиении военного в одном из подразделений.