Военный омбудсмен озвучила свои основные задачи
Самой главной задачей военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы военнослужащих. Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.
"Самым главным инструментом военного омбудсмена будет рассмотрение и реагирование на жалобы. Мы хотим в законе прописать очень ограниченный срок реагирования. Возможно, три или пять дней" , - сказала Решетилова.
Она рассказала, что буквально вчера получила обращение об избиении военного в одном из подразделений.
"Это те случаи, когда нужно очень быстро реагировать и включать ВСП, правоохранителей, высшее командование. Задача омбудсмена и его офиса будет в том, чтобы реагировать на это быстро, не откладывать обращения, потому что бывают случаи, когда военным грозит опасность" , - отметила омбудсмен.