В Британии прошли подготовку 200 украинских пилотов F-16

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200 украинских авиаторов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании перед обучением на самолетах-истребителях F-16. Со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, сообщает Левый берег.

Инструкторы Королевских ВВС обучали пилотов общему управлению самолетом, полету за приборами, навигации на низких высотах и полету в сложных формированиях.

Ранее агентство США по сотрудничеству в сфере безопасности сообщило о предоставлении Государственным департаментом согласия на продажу Украине оборудования для обслуживания истребителей F-16. Со своей стороны ведомство предоставило соответствующую сертификацию, о чем сообщил Конгресс.