Украина этой ночью будет поставлять электроэнергию Молдове

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Украинский «Энергоатом» будет экспортировать электроэнергию молдавской компании Energocom в ночь на 2 января, чтобы покрыть дефицит. Об этом пишет NewsMaker, сообщает Hromadske.

В молдавской компании объяснили, что ночью у «Энергоатома» появляется избыток электроэнергии, который он готов экспортировать.

Также в Energocom рассказали, что поскольку поставки электроэнергии на границе Молдовы и Румынии ограничены диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт, часть электроэнергии резервируют на ежедневных аукционах по мощностям, которые не используются на других границах Румынии с соседними странами.

Так, Energocom удалось зарезервировать необходимые мощности на 2 января.