Украина будет поставлять электроэнергию Молдове
Украинский «Энергоатом» будет экспортировать электроэнергию молдавской компании Energocom в ночь на 2 января, чтобы покрыть дефицит. Об этом пишет NewsMaker, сообщает Hromadske.
В молдавской компании объяснили, что ночью у «Энергоатома» появляется избыток электроэнергии, который он готов экспортировать.
Также в Energocom рассказали, что поскольку поставки электроэнергии на границе Молдовы и Румынии ограничены диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт, часть электроэнергии резервируют на ежедневных аукционах по мощностям, которые не используются на других границах Румынии с соседними странами.
Так, Energocom удалось зарезервировать необходимые мощности на 2 января.