Израиль пригрозил ударами, если ХАМАС не освободит заложников

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Израиль нанесет "удары, которых давно не было в Секторе Газа", если террористическая группировка ХАМАС не освободит заложников, которых удерживала последние 14 месяцев, и не прекратит ракетные обстрелы﻿, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Со ссылкой на The Times of Israel, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Если ХАМАС в ближайшее время не позволит освободить израильских заложников из Газы, несмотря на готовность Израиля пойти на далеко идущие компромиссы в соответствии с принципами, изложенными президентом США, и продолжит обстрел израильских общин, он получит удары силы, которой давно не видели в Газе" , - заявил Кац.

Как сообщается, минувшей ночью ХАМАС выпустил две ракеты по городу Нетивот. Жертв и разрушений не было.

"ЦАХАЛ активизирует свою деятельность против террористических группировок в Газе до освобождения заложников и ликвидации ХАМАС" , - отметил министр.

Он также призвал жителей Сектора Газа восстать против террористов ХАМАС, которые использует их как живой щит, и добиться освобождения заложников, чтобы предотвратить страдания и прекратить войну.

Война между Израилем и ХАМАС

Напомним, 26 декабря ХАМАС и Израиль обменялись обвинениями в задержке прекращения огня, о чем было договорено ранее. Боевики заявили, что Израиль выдвинул дополнительные условия, а израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху обвинил группировку в отходе от уже достигнутых договоренностей.

А сегодня, 1 января, террористическая группировка ХАМАС запустила ракеты из Сектора Газа по южным районам Израиля.

По данным Минздрава Израиля, заложники, которых удерживали в Газе, подвергались пыткам. В частности, сексуальному и психологическому насилию, голоданию, ожогам и отсутствию медицинской помощи.