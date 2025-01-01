Украинская ГТС была готова к работе без российского газа - Шмыгаль

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Оператор газотранспортной системы Украины заранее подготовил ГТС к работе без российского газа. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Левый берег.

"Сегодня с 7:00 газотранспортная система Украины перестала транспортировать российский природный газ. Вопросы функционирования газотранспортной системы и газового баланса обсудили сегодня на совещании с участием министра энергетики Германа Галущенко, гендиректора "Оператор ГТС Украины" Дмитрия Липпы, руководства "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" , – пишет премьер.

По словам Шмыгаля, на совещании министр энергетики доложил, что Украина своевременно и в установленном порядке проинформировала международных партнеров, в частности Еврокомиссию, о завершении соглашения по транзиту газа из России. Европейские страны подготовились к этому решению.

Гендиректор ОГТСУ добавил, что компания заранее подготовила инфраструктуру для работы без российского газа и для обеспечения надежной поставки украинским потребителям.