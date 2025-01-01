На пляжах Краснодарского края в РФ обнаружили новые выбросы мазута

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В России на пляжах Анапы (Краснодарский край) после шторма в ночь на 1 января обнаружили новые выбросы мазута после аварии танкеров в Керченском проливе. Об этом заявил оперативный штаб Краснодарского края, сообщает Радио Свобода.

По данным российских властей, пляжи убирают около 300 единиц техники и более 2 тысяч человек, среди которых добровольцы и сотрудники МЧС.

«Главная задача – убрать новые порции мазута, выброшенных на пляже Анапы. Выбросы в зависимости от участков разного характера, от небольших до достаточно больших» , – говорится в сообщении оперштаба.

Общая протяженность загрязненной территории, где идут работы, как утверждается, осталась неизменной – 63 километра: Темрюкский район – 19 километров, Анапа – 44 километра. По данным властей, всего было вывезено более 71 тысячи тонн загрязненного нефтепродуктами песка.

Два танкера «Волгонефть» с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря, по основной версии, это произошло из-за шторма.

В результате крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов. По данным российских СМИ, "Волгонефть-212" перевозил 4300 тонн мазута. Российские телеграмм-каналы утверждают, что примерно столько же нефтепродуктов было на борту "Волгонефти-239".

Из-за аварии в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. До этого, с 17 декабря, в Анапе и Темрютском районе России действовал режим ЧС муниципального уровня. 21 декабря, после того, как нефтепродукты достигли берегов оккупированного Крыма, режим ЧС ввели и в Керчи.

27 декабря стало известно, что Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального (то есть общегосударственного) значения из-за разлива мазута в Черном море после аварии двух танкеров.

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