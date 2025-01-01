Newsweek поделилось прогнозами касательно войны в Украине на 2025 год

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Эксперты, с которыми пообщался журнал Newsweek, считают, что в начале 2025 года страна-агрессор РФ продолжит удерживать инициативу на поле боя в войне против Украины, окончание войны вряд ли возможно. Об этом говорится в материале Newsweek, сообщает Новое время.

«2025 год выглядит решающим, поскольку российские войска продолжают использовать тактику истощения и ежедневно захватывают новые территории» , — заявил содиректор Центра геополитики и бизнеса ESSEC Чедомир Несторович.

Журнал отмечает, что переходная команда избранного президента США Дональда Трампа работает над планом организации переговоров между Киевом и Москвой, а новоизбранный президент заявлял, что «обе стороны должны пойти на компромисс».

Как добавил Несторович, нежелание Трампа сохранять роль США как главного военного поставщика для Украины может усложнить для Киева отражение российских атак. По его мнению, Трамп может использовать подход «кнута и пряника», угрожая прекращением финансовой и военной помощи Украине, обещая ослабление санкций против России и предлагая помощь Украине благодаря НАТО без формального вступления в Альянс.

«Потеря территорий для Украины не означает, что она навсегда, ведь можно найти много формул, которые удовлетворят требования как России, так и Украины» , — добавил Несторович.

По словам профессора политических наук ESSEC Business School Орелиена Колсона, подход Трампа «мир через силу» может заставить обе стороны сесть за стол переговоров в 2025 году.

«Путин — из-за страха получения Украиной дополнительных военных средств, а Зеленский — чтобы избежать масштабного прекращения поддержки со стороны США… В любом случае это не будет конец войны, а скорее перемирие» , — сказал Колсон.

Newsweek также приводит комментарий профессора международного менеджмента и геополитики NEOMA Business School Эдгара Беллоу. Он считает, что, хотя «завершение войны в 2025 году возможно, более вероятным сценарием является продолжение столкновений и замороженный конфликт», который будет включать «нерешенные территориальные споры и периодические эскалации».

Генеральный директор и основатель благотворительной организации Hope for Ukraine Юрий Бойко сказал, что не верит в завершение активных боевых действий «в скором времени».