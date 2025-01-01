У водителя, влетевшего в толпу в Новом Орлеане, был флаг ИГИЛ - CNN
В США продолжают расследование наезда пикапа на толпу людей в Новом Орлеане. У водителя авто уже нашли флаг террористической группировки ИГИЛ. Со ссылкой на CNN, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Информацию о флаге ИГИЛ раскрыли изданию неназванные источники в правоохранительных органах.
По словам одного из собеседников CNN, несколько взрывных устройств были найдены в контейнере со льдом, который находился в пикапе.
В то же время Федеральное бюро расследований отметило, что расследует инцидент как "террористический акт".
Следователи выясняют возможных сообщников подозреваемого, а также его политические или религиозные взгляды и то, не связан ли он с ИГИЛ.
Наезд на толпу в Новом Орлеане
Напомним, сегодня, 1 января, стало известно, что в Новом Орлеане автомобиль влетел в толпу людей, которые праздновали Новый год. Известно, что 10 человек погибли. Еще десятки человек - получили ранения.
Согласно данным СМИ, полицейские застрелили водителя, когда он вышел из машины.
При этом мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл подчеркивала, что инцидент является терактом.