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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Польшу с началом председательства в Совете ЕС и выразил уверенность, что польское председательство сделает Европу крепче. Со ссылкой на Зеленского в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина готова к плодотворному сотрудничеству ради нашего общего развития - всех народов Европы, а также безопасности - и нашей, в Украине, и каждой европейской нации.

"Сегодняшнее утро после атаки российских ударных дронов снова указывает на ключевые приоритеты. Оборонительный потенциал Европы нуждается в постоянном усилении. Только благодаря силе реально принудить Россию к миру.