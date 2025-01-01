В Лас-Вегасе вблизи гостиницы Трампа взорвалась Tesla Cybertruck - СМИ

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Автомобиль Tesla Cybertruck загорелся после взрыва, который раздался возле башни, что принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу в американском Лас-Вегасе. Со ссылкой на Daily Mail, сообщает Деловая столица.

Кадры возгорания появились в соцсетях

В результате взрыва образовалось большое облако дыма. В здании также сработала пожарная сигнализация.

По данным телеканала News 3 Las Vegas, пожарные выехали на место возгорания.

Напомним, по данным издания The New York Times, владелец компании Tesla Илон Маск арендует коттедж в имении Трампа на территории Мар-а-Лаго во Флориде.