В ГУР показали видео освобождения Волчанского агрегатного завода

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Главное управление разведки показало эксклюзивные кадры освобождения Волчанского агрегатного завода в Харьковской области. Видео обнародовали в годовщину со дня рождения Степана Бандеры, сообщает Лига.net.

В ГУР отметили, что штурм и зачистка 40 зданий завода были одной из самых сложных фронтовых миссий 2024 года. Ее осуществили воины-разведчики "Спецподразделения Тимура".

На видео впервые показали штурмовые действия при поддержке 120-мм миномета, взятие российских оккупантов в плен и работу боевых медиков во время этой операции "тимуровцев".

Волчанский агрегатный завод – предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области по производству агрегатов, насосных автоматических установок. Завод был захвачен россиянами после начала полномасштабного вторжения.