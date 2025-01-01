Из-за российской атаки на Киев погиб нейробиолог Игорь Зима

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В результате падения обломков БпЛА на дом в Печерском районе, в ходе удара дронами по Киеву, нанесенного армией страны-агрессора РФ в ночь на 1 января 2025 года, погибли известный ученый-нейробиолог Игорь Зима и его супруга, сообщает Новое время.

Об этом сообщили друзья семьи — первый секретарь в посольстве Украины в Республике Кения Алексей Бобровников и его супруга Дарья Третьякова-Душечкина.

«01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома. В постели. Мы бы скорее всего праздновали новый год у них дома» , — написала Третьякова-Душечкина.

Игорь Зима имел ученую степень доктора биологических наук и занимался наукой более 40 лет. В последние годы он преподавал в Институте биологии и медицины КНУ имени Тараса Шевченко.