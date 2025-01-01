Зеленский озвучил надежды на председательства Канады в G7

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1 января началось председательство Канады в G7. Президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу выразил надежду, чтобы «благодаря нашей общей силе в 2025 году мы смогли достичь стабильного и справедливого мира». Со ссылкой на Зеленского в соцсетях, сообщает Левый берег.

«Канада поддерживает Украину в битве за независимость с начала полномасштабного вторжения, и мы благодарны за всю оказанную помощь и сотрудничество со всеми партнерами в «Группе семи». За прошедшие годы совместной работы мы доказали вместе, что единение крупнейших демократий способно сделать жизнь более защищенной. Рассчитываем на такие же результаты в новом году» , – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что «вместе должны сделать так, чтобы Москва не получила никакой выгоды от этой войны».

В 2024 году председательствующей в "Группе семи" была Италия.