В Швейцарии приступила к обязанностям новый президент

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Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер с 1 января 2025 года начала также исполнять обязанности президента этого государства﻿. Об этом говорится на сайте швейцарского правительства (Федерального совета), сообщает Деловая столица.