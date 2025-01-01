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В Швейцарии приступила к обязанностям новый президент

В Швейцарии приступила к обязанностям новый президент
Фото: Швейцария.jpg

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер с 1 января 2025 года начала также исполнять обязанности президента этого государства﻿. Об этом говорится на сайте швейцарского правительства (Федерального совета), сообщает Деловая столица.

"В 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет не только главой федерального департамента финансов, но и президентом Швейцарской Конфедерации. Эта должность предусматривает прежде всего представительские обязанности. Келлер-Зуттер также является primus inter pares в Федеральном совете, то есть первым среди равных", — сообщается на сайте.

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