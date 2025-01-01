Зеленский отреагировал на трагедию в Новом Орлеане

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине шокированы известием о наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане, и выразил убеждение, что с насилием и терроризмом нельзя мириться.﻿﻿ Со ссылкой на Зеленского в соцсетях, сообщает Украинская правда.

"Мы в Украине шокированы известием о нападении в Новом Орлеане, США, в результате которого погибли невинные люди и многие получили ранения.

Верим, что виновные в этом ужасном нападении будут привлечены к ответственности. Насилию, терроризму и любым другим угрозам человеческой жизни нет места в нашем мире, и с ними нельзя мириться.